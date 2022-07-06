بعد وفاة باركيندو.. الكويتى هيثم الغيص فى منصب أمين عام "أوبك"

وكالات

سيتولى الكويتي هيثم الغيص منصب الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، بعد وفاة الأمين الحالي محمد باركيندو، اليوم عن عمر ناهز 63 عاما، وتوفي باركيندو قبل أقل من شهر على مغادرته منصبه.

وحسب موقع روسيا اليوم، عين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الكويتي، خلال اجتماعهم في يناير الماضي، هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة، وكان من المخطط أن يتولى الغيص منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارا من أغسطس 2022 لكن بعد وفاة الأمين الحالي محمد باركيندو قد يصبح ذلك قبل الموعد المحدد.

ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسية.