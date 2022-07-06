بعد مقتل شاب لخلافات على الفيس بوك.. جلسة صلح لإنهاء الخصومة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة جلسة تحكيم عرفية للصلح بين عائلات خضر وعبودة وطه على خلفية مقتل الشاب محمود عبد الدايم خضر منذ حوالى 8 أشهر ، شارك فى جلسة الصلح الدكتور وليد الشرمه و عيد حجاج وعبد العال الطويل عمداء قرية زاوية غزال .

وقال الدكتور وليد الشرمه احد المحكمين فى الصلح أن هذه الجلسة تنهى اى صراع أو خصومه بين عائلات قرية زاوية غزال وتعيد الاستقرار الاجتماعى إلى عهده القديم ، مشيرا إلى دور الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى نجاح هذه الجلسة العرفية وعلى رأسها اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة و اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمود جمال مأمور مركز دمنهور.

وأوضح الشرمه أن الجلسة العرفية انتهت إلى دفع دية قدرها مليون جنيه وكذلك حمل الكفن من والد المتهم إلى أسرة المجنى عليه وتوثيق ذلك وأن الجلسة العرفية لم تتعارض مع الإجراءات القانونية التى تم تنفيذها من قبل الأجهزة والقضائية وإحالة المتهمين فى القضية الى محكمة الجنايات .

وكانت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور قد شهدت مصرع شاب يدعى محمود عبد الدايم خضر على أيدى أثنين من أهالى القرية على خلفية خلافات شخصية تصاعدت وتيراتها على مواقع التواصل الاجتماعى .