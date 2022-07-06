وأضاف بايدن ، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم ، أنه سيتم كذلك تنكيس الأعلام على السفارات والمكاتب القنصلية وسائر المنشآت والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة حول العالم خلال نفس الفترة.

وكان حادث إطلاق النار قد وقع الاثنين، خلال احتفال مزدحم في مدينة شيكاغو بمناسبة يوم الاستقلال 4 يوليو فى بلدة هايلاند بارك قرب المدنية في ولاية إلينوي الأمريكية وأسفر عن مقتل أشخاص وإصابة العشرات بجراح.