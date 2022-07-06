"بالونات الهواء الساخن".. سلاح البنتاجون الجديد ضد الصين وروسيا

كتبت: نهال أبو السعود

تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على مشروع يسمح لها بالتفوق على الأسلحة الروسية والصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، أساسه البالونات التي تعمل بالهواء الساخن، وفقا لمجلة بوليتيكو.

وقالت المجلة إن الفكرة قد تبدو مثل خيال علمي إلا أن أوراق ميزانية البنتاجون تشير إلى أن هذه التكنولوجيا تحولت من القطاع العلمي في وزارة الدفاع إلى الخدمة العسكرية.

ومن المقرر أن تستخدم هذه البالونات في إطار منظومة المراقبة الشاملة للبنتاجون، حيث تطير على ارتفاع يتراوح بين 60 ألف و 90 ألف قدم لتحل محل الأقمار الصناعية باهظة الثمن ويمكن استخدامها لتتبع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة الى ذلك تقوم البالونات بجمع البيانات المعقدة والتنقل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وعلى مدى العامين الماضيين، أنفق البنتاجون حوالي 3.8 مليون دولار على مشاريع البالون، ويخطط لإنفاق 27.1 مليون دولار في السنة المالية 2023 لمواصلة العمل على جهود متعددة، وفقًا لوثائق الميزانية.

وتأمل الولايات المتحدة في أن تساعدها البالونات في تعقب وردع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطورها الصين وروسيا، خاصة بعد ان فاجأت الصين وزارة الدفاع الأمريكية في أغسطس باختبار صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرًا على حمل السلاح النووي، والذي أخطأ هدفه بحوالي عشرين ميلاً.

كما بدأت روسيا تكثيف تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002.