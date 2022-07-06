اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالتعاون مع حياة كريمة.. مؤسسة أبو العينين توزع لحوما على أكثر من 100 أسرة بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:26 م
بالتعاون مع حياة كريمة.. مؤسسة أبو العينين توزع لحوما على أكثر من 100 أسرة بمناسبة عيد الأضحى مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وزعت مؤسسة أبو العينين حصصا من اللحوم على أكثر من مئة ألف أسرة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير الخدمات والمساعدات، وفقا للبيانات المسجلة لدى المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة ضمن الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني التنموي الذى تتعاون فيه المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة في المواسم والمناسبات المختلفة. 
 
وأكدت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الدور الاجتماعي والخيري الذي تقوم به المؤسسة وهو استكمال لدور الدولة لتوفير الخدمات والامكانيات والوصول الي المستحقين حيث قامت المؤسسة قامت بتجهيز المقرات لاستقبال المواطنين لتوزيع لحوم الأضاحي وتجهيز السيارات المتنقلة لقوافل الخير التي تجوب الشوارع والميادين والأحياء والقري والنجوع والربوع في محافظة الجيزة وعلي مستوي الجمهورية كما أوضحت بأنه تم اختيار العجول من أفضل السلالات لتقديمها لأهالينا من المواطنين.
 
وقدم الأهالي الشكر للمؤسسة والنائب محمد أبو العينين والقائمين عليها بكل حب علي المجهودات المبذولة لخدمت المواطنين وأشادوا بدور المبادرة التي تقدم الكثير والكثير لإنهاء الاعباء والمعاناة عن المواطنين. 
 
مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (1)
مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (1)

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (2)
مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (2)

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (3)
مؤسسة أبو العينين توزع لحوم على أكثر من 100 أسرة للاحتفال بعيد الأضحى (3)

 


حياة كريمة

مؤسسة أبو العينين

اخبار مصر

اللحوم

الأضحية



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى البلد.. المنيا تواصل العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع.. نسبة التنفيذ وصلت لـ 65% بإجمالى 784 كيلو مترا.. التكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.. ومزارعون: تأهيل الترع أعاد الشكل الحضارى للقرية.. صور

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 م

محافظ الفيوم يكشف الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:20 م

"حياة كريمة" تبدأ فى توزيع 60 ألف كرتونة مواد غذائية بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:27 م

الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة