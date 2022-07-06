بالتعاون مع حياة كريمة.. مؤسسة أبو العينين توزع لحوما على أكثر من 100 أسرة بمناسبة عيد الأضحى

وزعت مؤسسة أبو العينين حصصا من اللحوم على أكثر من مئة ألف أسرة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير الخدمات والمساعدات، وفقا للبيانات المسجلة لدى المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة ضمن الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني التنموي الذى تتعاون فيه المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة في المواسم والمناسبات المختلفة.

وأكدت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الدور الاجتماعي والخيري الذي تقوم به المؤسسة وهو استكمال لدور الدولة لتوفير الخدمات والامكانيات والوصول الي المستحقين حيث قامت المؤسسة قامت بتجهيز المقرات لاستقبال المواطنين لتوزيع لحوم الأضاحي وتجهيز السيارات المتنقلة لقوافل الخير التي تجوب الشوارع والميادين والأحياء والقري والنجوع والربوع في محافظة الجيزة وعلي مستوي الجمهورية كما أوضحت بأنه تم اختيار العجول من أفضل السلالات لتقديمها لأهالينا من المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمؤسسة والنائب محمد أبو العينين والقائمين عليها بكل حب علي المجهودات المبذولة لخدمت المواطنين وأشادوا بدور المبادرة التي تقدم الكثير والكثير لإنهاء الاعباء والمعاناة عن المواطنين.