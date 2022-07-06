انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 8 مساء اليوم لـ6 صباح الخميس

كتب سيد الخلفاوى

تشهد مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا عزبة الهجانة سابقا) بالقاهرة انقطاعا فى مياه الشرب مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع هو أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى، وعمل لحامات لخط 1200 مم.

ويبدأ انقطاع الخدمة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة السادسة صباح غد الخميس. وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.