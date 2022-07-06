اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:29 ص
أكرم القصاص
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اليوم.. طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:00 ص
اليوم.. طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف طلاب الثانويه الازهريه - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى الامتحان فى مادة الصرف . 
 
الجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية. 
 
وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية،واللجان المشكلة تباشرعملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين. 
 
 

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