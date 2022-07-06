وتضمن طلب إخطار الوزارة - الذي تم إرساله إلى البلديات - توسيع القدرات فى المرافق الطبية من أجل إجراء فحص مناسب للأشخاص المصابين بالحمى وأى أعراض أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن المستشفيات لديها أسرة كافية وإنشاء أنظمة لإرسال الأطباء والممرضات إلى دور رعاية المسنين عند الحاجة.

وأظهرت البيانات التي جمعتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإصابات الجديدة تواصل الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 36 ألف حالة إصابة يوم أمس الثلاثاء، أى زيادة بنسبة 90 فى المائة عن الأسبوع السابق.

من جانبهم، يتوقع مسئولو وزارة الصحة أن يكون متحور "بي إيه 5" من أوميكرون هو المهيمن على الحالات الجديدة، ويقول المسئولون إن البلديات بحاجة إلى الاستعداد لزيادة عدد الحالات لأن تأثير الجرعات المعززة بدأ في التلاشي وستشهد العطلة الصيفية ارتفاعا في مناسبات التقاء الناس وتجمعهم.