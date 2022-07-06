اليوم السابع
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الهيئة العربية للطاقة الذرية: نسعى للتنسيق لمجابهة الطوارئ النووية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:28 ص
الهيئة العربية للطاقة الذرية: نسعى للتنسيق لمجابهة الطوارئ النووية الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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قال مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدى، إن المهمة الرئيسية للهيئة هي التنسيق بين الدول العربية في مجال مجابهة الطوارئ النووية والاشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية المتعلقة بها لتكون مؤهلة للتصدى لأي كارثة أو حادث نووى أو اشعاعي.
 
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد خطة طوارئ إقليمية عربية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ عبر آلية الإبلاغ وتفعيل الاستجابة وطلب المساعدة على المستوى العربي.
 
وشدد على أهمية التعاون الدولي، عبر التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ عدد هام من الأنشطة ومساهمتها في تاسيس شبكة للرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر، موضحا أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دعم مالي معتبر لهذا المشروع.

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