اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:52 م
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النيابة تصرح بدفن شخص لقى مصرعه بحادث اشتعال سيارة أعلى دائرى القليوبية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:01 م
النيابة تصرح بدفن شخص لقى مصرعه بحادث اشتعال سيارة أعلى دائرى القليوبية حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث إثر اشتعال سيارة على الطريق الدائري اتجاه السلام، بينما أصيب 2 آخرين كانا معه في السيارة، وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لفحص الواقعة وبيان سبب اشتعال السيارة.
 
وتمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة على الطريق الدائري في مكان حادث اشتعال سيارة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وتم تسيير الحركة المرورية بموقع الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما.
 
وكان شخص قد لقي مصرعه محترقا وأصيب 2 آخرين إثر اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري اتجاة السلام، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة نقل أمام نزلة بهتيم بمحافظة القليوبية اتجاه السلام.
 
تفحم سيارة نقل على الدائري
 
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن النيران نشبت داخل سيارة نقل، وأسفر الحادث عن تفحم جثة شخص وإصابة 2 آخرين تم نقلهما لمستشفى معهد ناصر العام لتلقي العلاج.
 
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعاددة الحركة المرورية لطبيعتها بالمنطقة، وجاري فحص السيارة المحترقة لمعرفة سبب الحريق.

 


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أمن القليوبية

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