النيابة تستجوب "مستريح" استولى على 2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى الفاكهة

كتبت أمنية الموجى

تباشر للنيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة وتصدير الفاكهة.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات، التي كشفت عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 30%، وذلك في مجال تجارة الفاكهة وتصديرها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 2 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار وتجارة الفاكهة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب ايهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير الفاكهة.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من "أحد الأشخاص" لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة و تصدير الفاكهة وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيكا بنكيا لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

وكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (2 مليون جنيه) ، حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .