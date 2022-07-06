النيابة العامة تأمر بحبس اثنين متهميْن بقتل المجني عليه مينا أمير بديرب نجم

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة بحبس اثنين احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل المجني عليه مينا أمير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجناية سرقة مركبته الآلية بالإكراه وذلك بعدما تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هويتهما وإقرارهما بارتكاب الجريمة بالتحقيقات.

حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي بالعثور على جثمان المجني عليه/ مينا أمير طافيًا بأحد المجاري المائية بمركز ديرب نجم واستخراجه بمعرفة الأهالي، والذي كان قد أبلغ والده بتغيبه قبيل العثور على جثمانه، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الإشارة إلى قتل المجني عليه والمطالبة بملاحقة قاتليه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حيث انتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثمان ومعاينة محل العثور عليه، وسألت جده ووالده واللذان شهدا بخروجه قبل يومٍ من العثور على جثمانه للعمل على مركبة آلية (توكتوك) ولم يعد، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان بيانًا لما به إصابات وسبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية بها، واتخذت إجراءات تتبع هاتف المجني عليه ونطاقه الجغرافي والمكالمات الصادرة منه والواردة إليه في سبيل كشف ملابسات وفاته، كما كلفت النيابة العامة المختصين من الموارد المائية لفحص خط سير المجرى المائي المعثور على الجثمان به ومنافذه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.

حيث توصلت التحريات لتحديد المتهميْن الاثنين مرتكبي الواقعة وأنهما اضطلعا بسرقة المركبات الآلية بالإكراه والتخلص من قائديها، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وبإلقاء القبض عليهما أرشدا عن مركبة المجني عليه المسروقة ومركبات أخرى استولوا عليها خلال وقائع أخرى.

حيث استجوبتهما النيابة العامة فيما نسب إليهما من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجناية السرقة بالإكراه فأقرا بارتكاب تلك الجرائم، وأوضحا أن أحدهما أعد مادة مخدرة دسوها بشراب قدماه للمجني عليه بعدما استقلا المركبة معه بزعم بحثهم عن طفل غائب، ثم ألقوه بالمجرى المائي بعدما غاب عن الوعي، كما أقرا كذلك بارتكاب واقعتين مماثلتين.

وفي سبيل تحقيق النيابة العامة إقرار المتهميْن والتأكد من صحته تتبعت خط سيرهما بمسرح الواقعة ورصدت ما فيه من آلات مراقبة وتمكنت من مشاهدة تسجيلاتها من رصد ظهور المتهميْن حال استقلالهما المركبة مع المجني عليه وشرائهما الشراب الذي دسا المخدر له فيه، وقد أكد المتهمان صحة ظهورهما بتلك المقاطع مع المجني عليه، وقد أجرى المتهمان أمام النيابة العامة محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهما الواقعة بمسرح الحادث، وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات.