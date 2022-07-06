النمسا تخصص 7 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان بسبب كارثة الزلزال

أ.ش.أ

قررت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، تخصيص 7 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الزلزال المدمر الذي وقع في البلاد مؤخرا وتسبب في مصرع أكثر من ألف شخص.

وقال وزير خارجية النمسا في تصريحات له، إنه سوف يتم تمويل المساعدات من صندوق الكوارث الأجنبية للحكومة، موضحا أن المساعدات سوف توجه لمنظمات الإغاثة في أفغانستان والمنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أن هذا يضمن مساعدة فعالة للنازحين واللاجئين الأفغان ويسهم في منع حركات الهجرة إلى أوروبا، موضحا أنه سوف يتم إرسال أموال المساعدات مباشرة إلى منظمات الإغاثة لمنع الاستيلاء عليها من قبل نظام طالبان حيث سيتلقى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أربعة ملايين يورو والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مليون يورو ومنظمات المعونة النمساوية في أفغانستان مليوني يورو.

ولفت الوزير إلى أن أفغانستان تعاني من تداعيات الزلزال إلى جانب صعوبات أخرى أهمها عقود من الصراع المسلح وآثار جائحة كورونا التي أدت بالبلاد إلى حالة من الجمود الاقتصادي وأزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا.