المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يرصد إنجازات القطاع فى 6 أشهر.. فيديو

كتب - إسلام سعيد

نشر المجلس التصديري للصناعات الهندسية فيديو عبر صفحة المجلس على "فيسبوك" حول أداء المجلس فى أول 6 أشهر من 2022، والتي جاء أبرزها حدوث تطور كبير في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 والتي ارتفعت 31 %.

كما تطرق الفيديو إلى أنشطة استقبال عدد من الشركات الأجنبية في مصر، وذلك لتنشيط حركة صادرات القطاع، كذلك تنظيم عدد من اللقاءات الافتراضية بهدف تعريف المستوردين بالمنتجات المصرية، إضافة إلى تنظيم لقاءات افتراضية لزيادة الوعي لدى المصدرين.

وأشار المجلس إلى أن الستة أشهر الأولي من العام الجاري شهدت أيضا حدث مهم وهو إطلاق فعاليات البعثة التجارية إلى دولة أنجولا و التي أجريت خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2022 بالتعاون مع شركة B2B ومشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID" وبرعاية البنك الأهلي المصري، حيث تم خلال أيام البعثة إجراء اكثر من 100 لقاء ثنائي و زيارات ميدانية بين الشركات المصرية المشاركة في البعثة ونظرائهم في أنجولا.