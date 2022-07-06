المتهمان بالاتجار فى المخدرات بمنطقة البساتين: "كنا هنبيعها قبل العيد"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة البساتين فى القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث عقب القبض عليهما، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار في مخدر الحشيش.

وأضاف المتهمان أنهما كانا في طريقهما لتوزيع المواد المخدرة "الحشيش" على عملائهما في منطقة البساتين قبل عيد الأضحى ولكن تم القبض عليهما.

وقررت نيابة البساتين، حبس عاطل وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.