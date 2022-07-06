المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم بمصر.. فيديو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم فى مصر، حيث دعت الشركة الأطفال والشباب الذين يرون أن لديهم موهبة بالتقدم للبرنامج، من كل مكان في مصر، على أن يتم عرض البرنامج برعاية "برزنتيشن" و"ستادات".
المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم بمصر.. فيديوالأربعاء، 06 يوليه 2022 06:45 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
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