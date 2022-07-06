المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم بمصر.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم فى مصر، حيث دعت الشركة الأطفال والشباب الذين يرون أن لديهم موهبة بالتقدم للبرنامج، من كل مكان في مصر، على أن يتم عرض البرنامج برعاية "برزنتيشن" و"ستادات".