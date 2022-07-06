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اللى رايح العاشر ينزل هنا.. بث مباشر من محطة بدر للقطار الكهربائى الخفيف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:03 م
اللى رايح العاشر ينزل هنا.. بث مباشر من محطة بدر للقطار الكهربائى الخفيف القطار الكهربائي الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع محطة بدر، الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف lrt، وهى محطة تبادلية مع اتجاه القطار لاتجاه مدينة العاشر من رمضان، والقطار تم تشغيله للجمهور بعد ان افتتحه الرئيس السيسى الأحد الماضى.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، ومن المقرر أن ينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولي التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.

تنفيذ القطار يتم بواسطة شركات مصرية / صينية، حيث يشمل المشروع عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات، كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة. 

وبلغت الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف، 15 عمل صناعي ( 7 كوبري مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبري سيارات و 1 نفق سيارات)

والهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً.

القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

 


القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

موعد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

محطات القطار الكهربائى



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