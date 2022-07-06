الكويت: ننصح بارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة بسبب كورونا

كتب محمد جمال

قال وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد، إن المنظومة الصحية فى الكويت اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع وباء كورونا، مشددا على أن الوضع الوبائي حالياً مستقر ومطمئن، والمنظومة جيدة، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.



وأضاف السعيد - وفقا لصحيفة القبس الكويتية اليوم /الأربعاء/ - أنه بالتزامن مع إعلان بعض الدول بالعودة إلى ارتداء الكمامات واقتراب عيد الأضحى، لا عودة إلى ارتداء الكمامات داخل الكويت في الوقت الحالى، لكننا ننصح بارتدائها فى الاماكن المغلقة، والحرص على كبار السن.

يذكرأن، أكد خالد السعيد أنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في دولة الكويت، إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.



ودعا السعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أول أمس السبت توفير الجرعة التنشيطية الرابعة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووضعت قواعد استرشادية لمن يجب عليهم أخذ الجرعة خاصة من كبار السن والأطفال.