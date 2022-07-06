وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء :"تعرفون موقفنا، هذه زيارة على مستوى عالي ويجب أن تسبقها استعدادات".

وأضاف بيسكوف :" على حد علمي لا توجد اتصالات حتى الآن بهذا الشأن".



وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد قال في وقت سابق:" إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد فترة وجيزة من زيارته لكندا، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول رحلة البابا إلى موسكو. يُذكر أن بابا الفاتيكان قد صرح في مايو الماضي بأنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا:" أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين".