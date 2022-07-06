اليوم السابع
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القبض على متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة لترويجها فى القاهرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:26 ص
القبض على متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة لترويجها فى القاهرة سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) حال قيادته إحدى السيارات "ملك زوجته" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كميات من المواد والأقراص المخدرة – طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – عدد 2 خزينة - ميزان حساس- سلاح أبيض "سكين" – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، ويأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهم.


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