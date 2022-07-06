وقال كارنر - فى تصريحات اليوم الأربعاء، "إنه تم إلقاء القبض على عصابة لتهريب البشر في ولاية كارينثيا النمساوية بعدما تمكنت من تهريب 36 شخصا من جنسيات إفريقية واستغلالهم في أعمال السخرة"، لافتة إلى أن تلك العصابة من أخطر من مهربي البشر.

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت في ضوء معلومات وتحقيقات أجراها مكتب الشرطة الجنائية في ولاية كارينثيا بالتعاون مع مكتب المدعي العام في كلاجنفورت بعد الاشتباه في اتجار بالبشر، وتم القبض على الجاني الرئيسي في مدينة جراتس النمساوية.

يشار الى أن المتهم الرئيسي هو مواطن نمساوي من أصل مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا ويعيش في جراتس، وله شريكان في المغرب نجحوا في استقطاب 36 مواطنا على الأقل من المغرب منذ مارس 2021 واستغلالهم، حيث دفعوا ما يصل إلى ثمانية آلاف يورو كتكاليف لعملية التهريب.