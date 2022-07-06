وأوضحت القيادة -في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية- أن قوة من مديرية شؤون السيطرات ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب اثناء محاولته الدخول إلى العاصمة بغداد عبر سيطرة الراشدية (البوابة) شمال شرقي بغداد، في حين تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة سبع البور شمالي بغداد.

ولفت البيان إلى أن قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من ضبط كمية من المواد المتفجرة في منطقة (البو خدام) تشمل عبوة ناسفة وقذيفتي هاون و(20) صمام صاروخ وماسورة مدفع SBG9 كانت مخبأة في أرض زراعية ضمن مناطق شمال غربي بغداد، في حين تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إحباط محاولة قيام شخص بتنفيذ جريمة هجوم على منزل مواطن في منطقة "العبيدي" بجانب الرصافة إثر خلاف شخصي بينهما.