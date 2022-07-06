اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:32 م
أكرم القصاص
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العراق وألمانيا يبحثان التعاون الأمني وإعادة إعمار المناطق المحررة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:05 م
العراق وألمانيا يبحثان التعاون الأمني وإعادة إعمار المناطق المحررة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء مع السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، ملفي التعاون الأمني وإعادة إعمار المناطق المحررة.


استعرض الجانبان -خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء العراقية- العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يصبّ في المصلحة المشتركة، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بالخبرات وبناء القدرات. 


كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والتبادل الثقافي، فضلاً عن متابعة شؤون المواطنين العراقيين المبتعثين للعلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الألمانية". 


بدوره، أعرب السفير الألماني، عن تقديره للجهود الحكومية العراقية في مجال الإعمار، ومعالجة آثار التغيّر المناخي والاعتماد على الطاقة المتجددة، مثمناً على وجه الخصوص الاهتمام المباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي لإتمام مشاريع شركة سيمنز الألمانية في العراق ضمن قطاع الطاقة والكهرباء.


العراق

مصطفى الكاظمى

ألمانيا

العراق وألمانيا

بغداد



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