العثور على جثة طفل غارقة بترعة السمسمية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي

عثر أهالي قرية كفرعشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على جثمان طفل في مياه ترعة السمسمية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد عمرو ياسين بالعثور على جثمان طفل في ترعة السمسمية بقرية كفرعشما.

وتبين ان الجثمان للطفل إسلام شبل رجب قابل عمره 14عاما، ومقيم بقرية كفرعشما، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.