العثور على جثة شاب داخل عشة بالمنوفية

عثر أهالي مدينه شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية على جثة شاب فى أواخر الثلاثينات داخل عشة قديمة، بجوار باكيات السوق القديمة، بجوار محطة قطار شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بعثور أهالي مدينه شبين الكوم على جثة شاب فى أواخر الثلاثينات داخل عشة قديمة، بجوار باكيات السوق القديمة بجوار محطة قطار شبين الكوم ، وبالإنتقال والفحص، تبين ان الجثمان لشخص يدعي "محمد.ا"، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي طالب بكلية الطب مصرعه بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن إختل توازنه وسقط من الطابق السادس بمنزلة الكائن بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى جثمان "م.ع.ا" طالب بكلية الطب، إثر إحتلال توازنه وسقوطه من الطابق السادس، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الشهداء المركزى.