الطماطم بـ4 جنيهات.. جولة فى سوق الخضار بالمنيا "بث مباشر"

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا ، لرصد اسعار الخضروات بمحافظة المنيا من داخل سوق الخضر والفاكهة، حيث يصل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بينما يصل سعر البطاطس الى 5 جنيهات أما الباذنجان يصل الى 150 قرشا و البصل يصل سعره الى 2 جنيه للبصل الابيض و3 جنيهات البصل الاحمر.

وتشهد مختلف الاسواق بمراكز محافظة المنيا أنخفاض كبير فى اسعار كافة السلع فى السوق بدأ من الطماطم وجميع الخضروات .

وكانت محافظة المنيا أعلنت عن إقامة منافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بنطاق مراكز المحافظة.