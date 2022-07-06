اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:30 ص
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الطماطم بـ4 جنيهات.. جولة فى سوق الخضار بالمنيا "بث مباشر"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:50 ص
الطماطم بـ4 جنيهات.. جولة فى سوق الخضار بالمنيا "بث مباشر" سوق الحبشى
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا  ، لرصد اسعار الخضروات بمحافظة المنيا من داخل سوق الخضر والفاكهة، حيث يصل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بينما يصل سعر البطاطس الى 5 جنيهات أما الباذنجان يصل الى 150 قرشا و البصل يصل سعره الى 2 جنيه للبصل الابيض و3 جنيهات البصل الاحمر. 
 
 
وتشهد مختلف الاسواق بمراكز محافظة المنيا أنخفاض كبير فى اسعار كافة السلع فى السوق بدأ من الطماطم وجميع الخضروات .
 
وكانت  محافظة المنيا أعلنت عن إقامة منافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بنطاق مراكز المحافظة.
 
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