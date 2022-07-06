الطماطم بـ4 جنيهات.. جولة فى سوق الخضار بالمنيا "بث مباشر"

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا ، لرصد اسعار الخضروات بمحافظة المنيا من داخل سوق الخضر والفاكهة، حيث يصل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بينما يصل سعر البطاطس الى 5 جنيهات أما الباذنجان يصل الى 150 قرشا و البصل يصل سعره الى 2 جنيه للبصل الابيض و3 جنيهات البصل الاحمر.
وتشهد مختلف الاسواق بمراكز محافظة المنيا أنخفاض كبير فى اسعار كافة السلع فى السوق بدأ من الطماطم وجميع الخضروات .
وكانت محافظة المنيا أعلنت عن إقامة منافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بنطاق مراكز المحافظة.
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