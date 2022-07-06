الصين: يونيو الماضى هو الأكثر حرارة على مدى أكثر من 60 سنة

أ.ش.أ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن متوسط درجة الحرارة الشهرية خلال شهر يونيو الماضي في جميع أنحاء البلاد بلغ 21.3 درجة مئوية، ما يجعله الأكثر حرارة في الصين منذ عام 1961.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن درجة الحرارة في يونيو كانت أعلى من المعتاد بواقع 0.9 درجة مئوية، وسجلت العديد من المناطق، بما في ذلك مقاطعة "خنان" بوسط الصين ومقاطعة "شاندونج" شرقي الصين أعلى درجة حرارة في شهر يونيو في التاريخ.

وغطت موجات الحر أجزاء من الصين في الفترة من 13 يونيو إلى 26 يونيو؛ ما أثر على أكثر من 600 مليون شخص، وشهدت محافظة في مقاطعة "خبي" بشمالي الصين ارتفاع درجة الحرارة فيها إلى 44.2 درجة مئوية في 25 يونيو .

وأرجع نائب مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، فانج شيانج، ارتفاع متوسط درجة الحرارة في يونيو إلى المرتفع الدافئ القوي الذي سيطر على الطقس بشمالي الصين خلال تلك الفترة.

وقال فانج إنه في يوليو الجاري، قد يشهد جنوبي الصين وأجزاء من جنوب غربي الصين وشرقي الصين متوسط درجات حرارة أقل من السنوات السابقة، في حين أن بقية الصين قد تسجل درجات حرارة مماثلة أو أعلى.