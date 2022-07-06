السيطرة على حريق بمخزن للأخشاب فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمخزن للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادت، بمحافظة المنوفية،عقب الدفع بـ 8 سيارات، وجارى الآن عمليات التبريد، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب منذ قليل حريق بمخزن للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية،وتم الدفع بـ 8 سيارات وتمكنت قوات الحماية برئاسة العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، والعقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية.

وتم السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.