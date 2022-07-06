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السكة الحديد تعلن امتداد مسير وقيام بعض القطارات من محطة القاهرة بدلا من شبرا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:09 ص
السكة الحديد تعلن امتداد مسير وقيام بعض القطارات من محطة القاهرة بدلا من شبرا الهيئة القومية لسكك حديد مصر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وصول وقيام بعض القطارات من أرصفة محطة القاهرة بدلا من محطة شبرا الخيمة، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال تطوير نظم الإشارات وفك الارتباط لبرج الشمال بمحطة القاهرة. 
 
وذلك اعتبارا من يوم 6/7/2022 وهي :
 
أولا: وصول قطارات 2و8و24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لارصفة محطة بحرى بالقاهرة .
 
ثانيا: قيام قطارات 21و 15و 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية من أرصفة محطة بحرى بالقاهرة .
 
ثالثا: وصول وقيام قطاري 957و944 اكسبريس القاهرة / الزقازيق والعكس من محطة بحر ى بالقاهرة بدلا عن محطة الشرق . 
 
وأكدت الهيئة أنها لا تتواني في تقديم خدمة جديدة دائما و العمل علي راحة جمهور الركاب .
 
 

السكة الحديد

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مواعيد وصول قطارات السكة الحديد

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