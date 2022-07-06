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السعودية تُخصص جهاز "الزمازمة" بمساكن الحجاج للحصول على عبوات ماء زمزم مجانا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:08 م
السعودية تُخصص جهاز "الزمازمة" بمساكن الحجاج للحصول على عبوات ماء زمزم مجانا الزمازمة
كتب محمد جمال

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أطلقت إحدى الشركات فى المملكة العربية السعودية جهاز الخدمة الذاتية " الزمازمة" لتمكين ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا، بدون تدخل بشرى من مقدمى الخدمة، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه ( بشرى زمزم ) في 10 مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يتمكن الحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على 3 عبوات من ماء زمزم يوميا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر "باركود" مخصص.


ويحفظ جهاز ( بشرى زمزم) العبوات في درجة برودة معتدلة، ويوفر كميات يومية تغطي جميع المساكن التي اختيرت للبدء في هذه التجربة، ويحتوي على شاشة للعرض بعدة لغات، فيما يقوم فريق من الشركة بقياس مدى فاعلية الجهاز للخروج بأفضل الممارسات الميدانية والتوسع في هذه التجربة في مواسم الحج القادمة .


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