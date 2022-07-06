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الرئيس السيسي يفتتح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:00 ص
الرئيس السيسي يفتتح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر الرئيس السيسي يفتتح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر.
 
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، متحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أفتتح 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير.
 
كما افتتح الرئيس السيسي، أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة.
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.
 

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