الرئيس السيسي: نرغب أن يكون قطاع التكنولوجيا قاطرة للدولة المصرية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشاب المهندس محمد محسن الرئيس المؤسس لإحدى الشركات لرائدة في تصميم الدوائر الكهربائية قائلا: "لو عاوزين نخلي الـ 30 شركة أكثر من كده ايه اللى تطلبه ليرد عليه المهندس محمد محسن: "التدريب والتعليم.. المهندس هو البنية الأساسية لهذه الصناعة.. هناك معوقات.. والأساس هو الخبرة.. التعامل مع العملاء في فرنسا وأوروبا.. صناعة متراكمة.. نحتاج التدريب".

وأضاف المهندس محمد محسن، للرئيس السيسي، خلال الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح: "العائق هو التدريب ثم التدريب ثم التدريب.. مساعدات أخري تشمل المجال الاستثماري.. والمستثمر يخشى الدخول فيها.. تحتاج إلى دعم الدولة.. العجلة بتجري.. المهندس المصري بقي رسول.. والتصدير ورفع قيمة سوقية للشركات المصرية وتصل إلى مليارات الدولارات".

ورد الرئيس السيسي قائلا: "انا يهمنى ازاي ندعم استثمارات.. ممكن اسيبك تفكر وانت وزملاءك.. وتقدم لنا ورقة لتقديم المساعدة اللازمة من الحكومة.. ممكن كدولة احنا محتاجين القطاع ده يكون رائد في مصر.. ويكون قاطرة زي ما حصل في دول كتير.. مش عندي وقت كبير يمتد لـ 30 و40 سنة.. عاوز اعمل ده في أقل مدة زمنية ممكنة.. ممكن مش نحدد المدة لأن ده علم وخبرات.. ولكن بالجهد والاستثمار والقسوة على نفسنا.. الـ 30 شركة مستعد اللى انتوا عاوزينه وانا جاهز".