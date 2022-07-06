الرئيس السيسي مشيدا ببرنامج "الدوم": أظهر مواهب وقدرات الشباب

كتب سمير حسنى

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".

واصل الرئيس السيسي، أن المصريين مهتمون جدا بالتعليم.. متابعا: "الاسر اللى بتاخد ولادها في الدروس اللى بتديلهالها ده بيعكس وعى مصري مجتمعي بالتعليم.. عايزك تهتم بس في الاستهداف بدل ما فقط عاوز تركز مع الطلبة على انه ياخد شهادة.. التليفزيون كوسيلة فيه برنامج اسمه"العباقرة" استطاع خلال سنوات قليلة يلقى الضوء على حاجة معينة".

وتابع الرئيس السيسي: "كل ما ادور التليفزيون ألاقي المطبخ.. انا مش ضد.. هاتوا حاجة كده وحاجة كده.. علشان ننقل ونقدر نغير الثقافة للمواطنين.. احنا بنتكلم كده وقعدنا ولسه هنتكلم تاني.. علشان لازم نغير الواقع اللى احنا فيه .. انتوا بتتكلموا على الأكل؟!.. احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل".