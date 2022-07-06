الرئيس السيسي: شركة العاصمة ترغب بتأجير الحى الحكومى بـ4 مليارات جنيه سنويا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير المقرات داخل الحي الحكومي، قائلآ: "العاصمة فيها حاجات كتير.. كل اللى عملته كشركة وعلشان كده عاوزة تأجر المنشآت.. منشآت الحي الحكومي.. عاوزه تأجر منشآت الحي الحكومي بكام بقي في السنة يا دكتور معيط.. بـ 4 مليارات جنيه في السنة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "كل سنة وأنتم طيبين على العيد.. الناس كتير تتكلم وتقول انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين.. الحي الحكومي جايبينه منين.. والعاصمة جايبنها من أموال الحكومة.. بالنسبة للموارد مفيش الا الأفكار.. وعلشان كده شركة العاصمة عملت وبتقول 4 مليارات جنيه في السنة".