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الرئيس السيسي: "المصريين بيدخلوا جمعيات عشان يصرفوا على الدروس الخصوصية"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:54 ص
الرئيس السيسي: "المصريين بيدخلوا جمعيات عشان يصرفوا على الدروس الخصوصية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الكتلة الغالبة من المصريين يشتركون في عمل "جمعيات" من أجل الإنفاق على الدروس الخصوصية، متابعا: " ثقافة التعليم واهتمام الأسر تتغير علشان نعطى تعليم حقيقى.. حبيت أقول ليه أمام أولادنا وبناتنا عملنا ما يمكن.. كده كده بتعملوا الجمعيات علشان تصرفوا على الدروس الخصوصية.. احنا كلنا مصريين بسطاء يعني الكتلة الغالبة كده.. ممازحا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "مش بتعمل كده يا دكتور مصطفى ولا انتوا معالق الدهب ولا ايه؟ ..انا بضحك مع الدكتور مصطفى".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "لبناء دولة ، الطريق بيبقا كله صبر وعمل وتضحيات.. مفيش حاجة تقدر تعملها وانت مبتجريش الجرى ده".
 

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