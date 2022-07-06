الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى أموال وأرقام كبيرة جدا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، قائلا: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده.. علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي.. واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. ارقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس".