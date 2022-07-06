بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا اوخنا خوريلسوخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا اوخنا خوريلسوخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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