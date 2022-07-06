اليوم السابع
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الرئيس السيسى يفتتح 3 محطات للإنزال البحرى ومركز البيانات الإقليمى بالقاهرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:45 ص
الرئيس السيسى يفتتح 3 محطات للإنزال البحرى ومركز البيانات الإقليمى بالقاهرة الرئيس السيسي يفتتح 3 محطات للإنزال البحرى ومركز البيانات الإقليمي
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير، كما افتتح الرئيس السيسي، أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة.
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، قائلا: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده.. علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي.. واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. ارقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس".
 

الرئيس السيسي

منصة مصر الرقمية

مركز البيانات الدولى

السيسي

افتتاح مشروعات قومية



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