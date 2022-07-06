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الرئيس السيسى يشهد إطلاق منصة مصر الرقمية ومركز البيانات الدولى بالقاهرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:34 ص
الرئيس السيسى يشهد إطلاق منصة مصر الرقمية ومركز البيانات الدولى بالقاهرة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات انزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز ابداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.
 
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سوف يشهد فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي

الرئيس السيسي

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الرئيس السيسى

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