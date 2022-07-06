اليوم السابع
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الذبح مجانا فى المجزر الحكومى بأبو قير فى الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:23 ص
الذبح مجانا فى المجزر الحكومى بأبو قير فى الإسكندرية.. فيديو
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف ، من داخل المجزر الآلى بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، والذى شهد إقبالا كبيرا ،بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وقالت الدكتور أميرة بشندى، مدير المجزر النصف ألى بمنطقة أبو قير، أن المجزر شهد إقبالا كبيرا بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك ، وأكدت على أن الذبح مجانا داخل المجزر طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مشدة على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للمواطن .

وأوضحت أن الذبح داخل المجزر يوفر أهم عنصر من عناصر الامان لتناول اللحوم الصحية و الخالية من الأمراض ،حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح من خلال الأطباء البيطرين بالمجزر و إستبعاد العجل المصاب بأنراض مثل الحمى القلاعية و الدرن ،و يتم إعدام الحيوان المصاب و تعويض صاحب الحيوان .

و حول الاجراءات والشروط للذبح داخل المجزر النصف ألى بمنطقة أبو قير ،قالت : أن العجل تستقبلة لجنة من البوابة الخارجية للكشف علية لتبين سنه ووزنة ، حيث يجب أن يكون العجل بوزن اكثر من 400 كيلو تنفيذا لقرار الدولة بمنع ذبح البتلو ، كما يتم المشف عليها لتبين ما اذا كانت تحمل عجل صغير يتم إستبعادها و عدم ذبحها .

وأضافت أنه بعد الكشف و التأكد من الشروط السابقة ، والتأكد أن الحيوان خالى من الأمراض يتم دخولة الى منطقة إنتظار حتى يهدأ الحيوان،ثم يوجه ال  عنابر الذبح ،ووضع الأختام الحمراء علية لتأكد من سلامة اللحوم ،حيث يتم وضع الختم الدائرى على الذبيحة الصغيرة والختم مربع الشكل على الذبيحة كبيرة الحجم .
 


الاسكندرية

مجزر ابو قير

المجازر الالية

عيد الاضحى



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