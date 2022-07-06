جاء بيان الوزارة في أعقاب استشهاد الشاب رفيق رياض غنام (20 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، أمام منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب "جنين"، حيث أدانت جريمة الإعدام الميداني البشعة التي اُرتكبت بحقه، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملّت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين.