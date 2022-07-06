اليوم السابع
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الحج.. شئون الحرمين توزع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن.. صور

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:54 م
الحج.. شئون الحرمين توزع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن.. صور توزيع الهدايا
كتب محمد جمال

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وزّعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى - فى إطار حملتها للترحيب واستقبال حجاج البيت العتيق للعام 1443هــ تحت عنوان (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) فى عامها العاشر- أكثر من (20) ألف هدية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة هيّأت (3) مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله -رحمهما الله- للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم المبارك، ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية، وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج المبرور.

الهدايا
الهدايا

 

جانب من الهدايا
جانب من الهدايا

 


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