اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:37 م
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الحج.. توفير 250 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام لضيوف الرحمن

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:00 م
الحج.. توفير 250 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام لضيوف الرحمن المراوح
كتب محمد جمال

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 250 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام وساحاته لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

المراروح
المراوح


وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق) حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد .

مراوح
مراوح

 


و تتوزع تلك المراوح على ساحات المسجد الحرام، وبارتفاع عن الأرض قرابة 4 أمتار وبقطر يصل إلى 38 بوصة وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (١١٠٠ CFM) ويصل تقريبا إلى امتداد 10 أمتار ويتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة.


ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (٦) درجات مئوية ، كما يصل حمل التبريد إلى (52) كيلو وات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية.

مرواح خدمة الحجاج
مراوح خدمة الحجاج


وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق) حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد .


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