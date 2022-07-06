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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالدقهلية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالدقهلية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى 1200974، والكائن بالقطعة رقم 601/42" بحوض العمدة نمرة 4 زمام قرية ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 8.66 م2 باسم المالكتين سعاد عطية دسوقى عوض وحنان عطية دسوقى عوض طبقا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية.
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى وقت سابق، قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى - نمرة 53- (ضمن القطعة (2 (بحوضـه - بناحيـة الفيـوم ، بمحافظـة الفيـوم ، بمساحة قدرها 10 أفدنة ، و 13قيراطًا ، و 16سهما تقريبا ، طبقًا لكـشوف العـرض.
 
وحدوده كالتالى : 
 
الحد البحرى : فاصل حوض من حوض الصنط . 
 
الحد الشرقى : (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى . 
 
الحد القبلى : طريق الملقة - عمومى داير . 
 
الحد الغربى : مصرف الرمادية . 
 
 

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نزع ملكية مدرسة

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