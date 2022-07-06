التحفظ على 70 أسطوانة غاز مدعمة بأحد المستودعات خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على مستودعات غاز البوتاجاز مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.



وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية لمواجهة بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء.



أسفرت الحملة عن ضبط أحد المستودعات بناحية كفر الدوار قام بالتصرف في جزء من حصته للغير بغير وجه حق، وتم ضبط عدد 70 اسطوانه غاز مدعمة والتحفظ عليها.



أشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير ادارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.







