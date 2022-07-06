اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التاسعة على الجمهورية بالدبلومات الفنية بالتجارة المتقدمة تناشد وزير التعليم بتوفير وظيفة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:36 ص
التاسعة على الجمهورية بالدبلومات الفنية بالتجارة المتقدمة تناشد وزير التعليم بتوفير وظيفة الطالبة ميادة محمد بيومى
فريق المحافظات

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سيطرت حالة من الفرحة العارمة على منزل الطالبة ميادة محمد بيومى، الطالبة بمدرسة التجارة المتقدمة بأشمون، والقيمة بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية. 
 
وقالت ميادة، إنها عرفت خبر الحصول على المركز التاسع على الجمهورية من إدارة المدرسة، الذين ابلغونها بالخبر وسجدت شكرا لله، معبرة عن سعادتها البالغة بما حققته من تفوق  . 
 
وأضافت ميادة، أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميا، حتى تحقق التحصيل الدراسى المتميز، ومن أجل عدم تراكم الدروس، مؤكدة أن التحصيل المستمر يساعد على التفوق، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية التجارة جامعة المنوفية.  
 
وتابعت ميادة، أن التعليم الفنى تعليم متميز ويساعد على تحقيق الطموح، والتقدم وليس نهاية المطاف الثانوية العامة، مناشدة وزير التربية والتعليم بتوفير وظيفة تساعدها على تخطى الصعاب . 
 
وأكدت ميادة أن أسرتها لعبت دورا كبيرا فى سبيل الوصول إلى التفوق التى حققته، ومن أجل الوصول إلى المركز الرابع على مستوى الجمهورية ، وعن أمنيتها قالت ميادة أنها تتمنى أن تلتحق بالبنك المركزى، وأن تكون مديرة بالبنك المركزى، وأن تحقق النجاح فى كل المجالات التى ستدخلها. 
 

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