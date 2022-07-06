البورصة المصرية: إجازة عيد الأضحى من 10 إلى 14 يوليو

أعلنت إدارة البورصة المصرية، مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 إلى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.
البورصة المصرية: إجازة عيد الأضحى من 10 إلى 14 يوليوالأربعاء، 06 يوليه 2022 09:59 ص
البورصة المصرية
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