البنتاجون يرفض التعليق على قرار الناتو بتصنيف روسيا الخطر الأول المهدد للحلف عالمياً

كتب أحمد عرفة

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، التعليق على قرار حلف الناتو تصنيف روسيا الخطر الأول الذي يهدد الحلف في العالم، حيث نصح بالاتصال بمقر الحلف مباشرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية : إذا كنتم مهتمين بتلقي رد يتعلق تحديدا بالولايات المتحدة، فننصحكم بالاتصال بوزارة الخارجية أو البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو.

وعندما طلب من وزارة الدفاع الأمريكية توضيح ما إذا كان ينبغي تفسير الوثائق النهائية لقمة الناتو التي عقدت في نهاية يونيو على أنها إعلان روسيا عدوا، نصحت وزارة الدفاع الأمريكية بالاتصال بمقر الحلف مباشرة.