البناء محتاج عمل وتضحيات.. رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح بعض مشروعات مصر الرقمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح العديد من المشروعات الرقمية، وكان على رأسها، الإطلاق الرسمي لـ "منصة مصر الرقمية".

ليا الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا إنى أقدر أعمل كل اللى حققناه فى مصر

طريق بناء الدولة كله صبر وعمل وتضحيات.. مفيش حاجة تقدر تعملها وانت ما بتجريش

الدخول البسيطة مش هنقدر نعدّلها إلا بعمل محترف واللى بيحصل فى مصر أمر غير مسبوق

ثقافة التعليم اللى إحنا ماشيين بيها محتاجة تطوير وتعديل

كل هدفكم الأولاد يبقى معاهم شهادات لكن بعدين ما يبقاش ليهم فرص عمل

الجميع عليه مسؤولية "إعلام وحكومة وأُسر" علشان نبقى فاهمين

عندنا فرص حقيقة وماشيين فى مسار واضح لكن التعليم ما بيحققش المطلوب

اللى إحنا محتاجينه نبقى مقتنعين إن المستقبل الحقيقى فى التعليم الحقيقى

المصريين مهتمين جدا بالتعليم وتركيز الناس فى الدروس بيعكس وعى مجتمعى بالتعليم

برنامج زى "الدوم" ادّى فرصة كبيرة لمهارات شباب مصر فى كل مكان من الدولة

التليفزيون كوسيلة فيه برنامج اسمه العباقرة قدر خلال سنوات يلقى الضوء على حاجات

كل القنوات جايبة مطابخ.. هتزعلوا منّى ولّا إيه؟ بتتكلموا عن الأكل؟ إحنا مستنيين حد يعلّمنا ناكل؟

ما عندناش ثروات وبقول لكم كلكم علشان ما حدش يتوّهم إن الدولة المصرية فيها ثروات

لما بتكلم عن ثروة يعنى حجم هائل.. يعنى يبقى عندك كميات كبيرة تمثّل "دخل رِيعى"

اللى عندنا رمل ورخام وحجر جيرى وكل الناس المعنية بالأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده

مفيش غير العمل وندوّر على الأفكار ونطوّرها ونشتغل عليها فنغيّر حياة الناس ونعظّم دخولها

ماشيين فى المسارات اللى بتعتبروها جيدة بس مش كافية لأن عدد السكان كبير

دخول المواطنين بصفة عامة مش كبيرة.. وبالتالى الناس بتشعر بأى ضغط فى الأسعار

عارف إن الظروف صعبة.. إما نلغى أى تطوير ونضيّع مستقبل البلد وإما نيسّر ما أمكن

أنا بكلم المواطن المصري وبكلم بلدنا.. والناس اللى حملتنا الأمانة على نفسها ومستقبلها

بتكلم عن أهلى وناسى وأتمنى أعمل لهم أحلى حاجة فى الدنيا وأى إنسان مخلص يتمنى كده

محتاجين ثقافة التعليم واهتمام الأسر يتغيّروا علشان نوفر تعليم حقيقى وبقول قدام ولادنا إننا عملنا ما يمكن

بتعملوا جمعيات علشان تصرفوا على الدروس الخصوصية.. كلنا مصريين بسطاء يعنى الكتلة الغالبة كده