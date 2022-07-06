البابا تواضروس يرحب بزيارة بطريرك إريتريا لمصر

كتب: محمد الأحمدى

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببطريرك الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية الذي وصل القاهرة اليوم، في زيارة هي الأولى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.